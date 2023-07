Börsengang Thyssenkrupp Nucera startet erfolgreich an der Börse

Nucera bietet die Technologie für Elektrolyseanlagen an, mit denen mittels Strom aus erneuerbaren Energien Wasserstoff in industriellem Maßstab produziert werden kann. Thyssenkrupp will mit Nucera eine "neue Ära nachhaltiger Energienutzung mitgestalten". Der Börsengang in Frankfurt am Main ist nach dem des italienischen Lottounternehmens Lottomatica der zweitgrößte in diesem Jahr in Europa.