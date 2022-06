Thyssenkrupp will eine Entscheidung über einen Teilbörsengang seiner Wasserstofftochter Nucera nicht auf die lange Bank schieben. "Wir untersuchen einen Börsengang als präferierte Option für die Entwicklung unseres Unternehmens. Die Absichtserklärung besteht weiterhin", sagte der Chef von Thyssenkrupp Nucera, Denis Krude, am Mittwoch auf dem "Handelsblatt Wasserstoff-Gipfel 2022" in Essen. Einen Zeitrahmen nannte er zwar nicht. Der Konzern bekräftigte aber auf Nachfrage, dass eine Entscheidung noch im ersten Halbjahr getroffen werden könne. Nucera entwickelt Großanlagen zur Herstellung von Wasserstoff, der weltweit eine Schlüsselrolle beim Klimaschutz spielen soll. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dortmund strebt bis 2025/26 einen Umsatz von 900 Millionen bis eine Milliarde Euro an. Nucera beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.