Trockenheit erschwert inländische Produktion

Schwierigkeiten bei der Stromerzeugung macht auch die Dürre im eigenen Land. Das Niedrigwasser an wichtigen Wasserstraßen wie dem Rhein stört die Versorgung mit Rohstoffen und Kühlwasser. Insbesondere Steinkohlekraftwerke werden über den Wasserweg mit Kohle versorgt. Aktuell ist dies aber nur eingeschränkt möglich. Laut Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt können Transportschiffe an dem wichtigen Knotenpunkt Kaub in Rheinland-Pfalz derzeit maximal zu einem Viertel beladen werden. "Das führt dazu, dass man sich eben jetzt überlegen muss, wann man die Steinkohle verfeuert, die man noch hat - denn man weiß nicht, wann man wieder welche bekommen kann", sagt Huneke. Grundsätzlich könne Kohle zwar auch per Straße oder auf der Schiene transportiert werden. "Aber da ist einfach die Logistik dahinter überhaupt nicht aufgebaut". Die Bundesregierung plant derweil Kohletransporte auf der Schiene zu priorisieren, Nachsehen hätte der Personenverkehr.

Die Dürre bedroht auch die Kühlung von Dampfkraftwerken: Ob Kern-, Steinkohle- oder Braunkohlekraftwerk, alle erzeugen Strom mittels einer Dampfturbine. Sind die Pegelstände zu gering, droht das Kühlwasser knapp zu werden. Außerdem verbieten Umweltauflagen ab einer bestimmten Wassertemperatur den Weiterbetrieb der Kraftwerke. Aktuell sind laut Huneke etwa nur neun von 15 Gigawatt Kapazität bei den Steinkohlekraftwerken verfügbar – unklar ist, ob dies an fehlendem Kühlwasser oder Brennstoff liegt. In beiden Fällen ist die aktuelle Dürre aber "definitiv" zumindest eine Ursache des Problems, sagt der Experte. Weil weniger Wasser in den Flüssen und in den Speicherseen ist, können Laufwasserkraftwerke und Speicherwasserkraftwerke aktuell nur eingeschränkt Strom produzieren. Mit rund 3,4 Prozent Anteil am in Deutschland produzierten Bruttostrom machte Wasserkraft im vergangenen Jahr jedoch nur einen geringen Teil der Stromversorgung aus.

Die Infrastruktur für die Binnenschifffahrt oder das Schienennetz auszubauen, hält Huneke für wenig lohnenswert. "Ich vermute, dass in der uns zur Verfügung stehenden Zeit die Steinkohlelogistik nicht wesentlich verbessert werden kann", sagt er. Bleibt es beim Kohleausstieg 2030, hätten die Investitionen nur eine sehr kurze Lebensdauer. Was daher umso mehr drängt, ist der Ausbau der Erneuerbaren. "Diese Strommengen durch Technologien zu schaffen, die nicht abhängig sind von der Logistik fossiler Brennstoffe, ist auf jeden Fall das A und O", sagt er. "Sowohl geopolitisch, als auch strategisch, als auch volkswirtschaftlich – und klimapolitisch sowieso".

Hitzewelle schmälert Windenergie

Die Hitzewelle in Europa führt zu einer weiteren Störung auf den Strommärkten, die bereits durch die Kürzung der russischen Gaslieferungen unter Druck geraten sind und die Gaspreise in die Höhe treiben. Aufgrund der hohen Temperaturen seien die Windgeschwindigkeiten gesunken und somit auch die Stromerzeugung aus Windenergie, sagte William Peck, Strommarktanalyst beim Analysehaus ICIS, der Financial Times . Die geringere Verfügbarkeit trägt zum Preisanstieg bei.

Hohe Strompreise kommen bei Verbrauchern verzögert an

Die derzeitigen Preissprünge an den Strompreisbörsen schlagen sich nicht eins zu eins auf die Rechnungen der Endkunden durch. Für die sind nämlich auch Netzentgelte sowie Steuern und Abgaben relevant. Versorger können außerdem starke Preisschwankungen an der Energiebörse ausgleichen, da sie einen Großteil Bedarfs über langfristige Kaufverträge decken. Dennoch können Kunden sich auf steigende Preise einstellen. Zahlreiche Versorger wie EnBW haben in den vergangenen Monaten bereits ihre Preise angehoben oder Erhöhungen angekündigt.