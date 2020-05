Hauptsitz von Eon in Essen

Einer virtuellen Hauptversammlung in Corona-Zeiten mangelt es gemeinhin am sonst üblichen emotionalen Empörungsniveau. Im Falle Eon könnte es anders sein. Das elektronische Aktionärstreffen des Essener Energiekonzerns am Donnerstag ist jedenfalls heute auf dem Rechtsweg kräftig angeheizt worden.

Elf Stadtwerke, darunter bedeutende regionale Versorger wie Enercity (Hannover) oder Mainova (Frankfurt), haben Klage vor dem Gericht der Europäischen Union in Luxemburg eingereicht gegen den Deal zwischen Eon und dem einstigen Konkurrenten RWE.

Es handele sich um "zwei nationale Champions zu Lasten des Mittelstands" heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Kläger. Die von RWE und Eon initiierte Neuordnung des Energiemarktes sei aus Sicht des Wettbewerbs und der Verbraucher "nicht zu tolerieren".

RWE und Eon haben die deutsche Energiewirtschaft seit März 2018 spektakulär umgekrempelt. Die Protagonisten grenzten ihre Interessen ab. Die frühere RWE-Tochter Innogy wird zwischen beiden aufgeteilt und verschwindet von der Börse. RWE konzentriert sich auf die Stromerzeugung (erhält dazu auch Teile von Eon), Eon auf Netze und Vertrieb. Im Zuge der Transaktion steigt RWE zudem zum größten Einzelaktionär von Eon auf (Anteil derzeit: 15 Prozent).

Genehmigung der EU sei sachlich fehlerhaft

Die EU-Kommission hat das Vorhaben in zwei Etappen genehmigt. Im Februar 2019 zunächst die Übertragung der Eon-Assets auf RWE, im September folgte die Innogy-Übernahme durch Eon (mit Auflagen). Jetzt lieferte die Brüsseler Behörde, mehr als ein Jahr nach ihrem positiven Votum, die schriftliche Begründung für Teil eins der Freigabe - und damit die Handhabe für juristische Gegenwehr. Mit einer so genannten Nichtigkeitsklage gehen nun die Rebellen gegen die Entscheidung vor; die meisten vertritt die renommierte Berliner Energierechtsexpertin Ines Zenke von der Kanzlei Becker, Büttner, Held.

Die Kernargumente der Kläger, neben formalen Einwürfen: Die Genehmigung sei sachlich fehlerhaft. Sie verkenne, dass durch den Zusammenschluss wirksamer Wettbewerb im Gemeinsamen Markt erheblich behindert werde. RWE und Eon, jeder sei in seinem Bereich der mit weitem Abstand größte Anbieter und müsse den bisher argsten Konkurrenten nicht mehr furchten. RWE bekomme enorm mehr Möglichkeiten, um sein Portfolio strategisch einzusetzen und Großhandelspreise zu beeinflussen. Experten taxieren den Schaden für die Verbraucher auf mehrere hundert Millionen Euro.

Stadtwerke erwägen eine weitere Klage

Nun ist erst einmal das Europa-Gericht gefordert. Bis zu einer mündlichen Verhandlung dauert es erfahrungsgemäß rund ein Jahr. Sobald die Begründung der EU-Kommission für Teil zwei der Freigabe vorliegt, erwägen die Stadtwerke eine weitere Klage, diesmal in Sachen Innogy-Übernahme durch Eon.

Die laufenden Verfahren haben zwar keine aufschiebende Wirkung für den Deal. Doch die Urteilsfolgen könnten gleichwohl dramatisch sein. Kommt es ganz schlimm, müssten Eon und RWE das Geschäft rückabwickeln.

Die Transaktion schreitet immer weiter voran. Anfang März wurde auf einer außerordentlichen Innogy-Hauptversammlung die Verschmelzung mit Eon samt Squeeze-out abgesegnet. Und auf dem Aktionärstreffen am Donnerstag steht die Wahl von RWE-Chef Rolf Martin Schmitz in den Eon-Aufsichtsrat an. Der Mann richtet sich dort auf länger ein (zunächst bis 2023) - es sei denn, die Luxemburger Richter grätschen grandios dazwischen.