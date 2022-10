Die Dienstleister seien noch am wenigsten pessimistisch, so die Ifo-Forscher. Zudem konnten die Umsätze im Vergleich zum Vorjahresmonat nur noch leicht gesteigert werden. Zugleich nahm die Unsicherheit unter den Soloselbstständigen und Kleinstbetrieben insgesamt zu und liegt nun ebenfalls auf einem Rekordniveau. "Die Unsicherheit erfasst Unternehmen aller Größenklassen ähnlich", sagte Wohlrabe. Etwa jeder zweite Unternehmer plant, die Preise in den kommenden drei Monaten zu erhöhen.