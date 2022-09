SKW Piesteritz AdBlue-Hersteller warnt vor leeren Lagern

Die Lager bei einem der wichtigsten Produzenten des Dieselreinigers AdBlue sind so gut wie leer. "Wir laufen trocken", sagte ein Sprecher des Chemieunternehmens SKW Piesteritz am Mittwoch. "Da wir nichts mehr produzieren, leeren sich unsere Lager." Das Unternehmen aus der Lutherstadt Wittenberg gehört mit BASF und Yara zu den größten Herstellern von AdBlue in Deutschland. Ohne den Abgasreiniger fährt kaum ein LKW. Doch wegen der drastisch gestiegenen Gaspreise steht die Produktion bei SKW Piesteritz seit bereits zwei bis drei Wochen vollständig still, da sie für das Unternehmen nicht mehr wirtschaftlich ist.