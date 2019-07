Gefangenenlager in der US-Basis Guantanamo Bay (Archivaufnahme)

Siemens hat einen lukrativen Auftrag für ein Energieprojekt auf dem US-Marinestützpunkt Guantánamo Bay auf Kuba bekommen. Für die geplanten Arbeiten fließen dem Konzern knapp 829 Millionen US-Dollar zu, wie das US-Verteidigungsministerium am Donnerstagabend (Ortszeit) mitteilte.

Das Unternehmen soll die Energieeffizienz der Einrichtung steigern: Siemens werde Upgrades an Heizsystemen, Klimaanlagen und der Beleuchtung vornehmen und an Energiespeichern und Photovoltaikanlagen arbeiten. Der Auftrag ist langfristig angelegt: Man erwarte eine Fertigstellung bis April 2043, heißt es in der Mitteilung.

Der Marinestützpunkt ist vor allem bekannt, weil dort das umstrittene Gefangenenlager angesiedelt ist, das die US-Regierung nach den Anschlägen vom 11. September 2001 errichtet hatte, um mutmaßliche Terroristen festzuhalten. Die Marinebasis ist aber noch größer und wesentlich älter.

luk / dpa