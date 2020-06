Siemens Gamesa in Zumudio, Spanien: Nach einer erneuten Gewinnwarnung soll ein neuer Chef Siemens Gamesa nun wieder auf Kurs bringen

Der Industriekonzern Siemens Börsen-Chart zeigen greift bei seiner Tochter Siemens Gamesa durch: Gamesa-Chef Markus Tacke werde sofort durch Andreas Nauen ersetzt, teilte Siemens Gamesa am späten Mittwochabend mit. Der neue Vorstandsvorsitzende Nauen leitete zuvor das Offshore-Geschäft des Windanlagenbauers.

Siemens Gamesa war bereits im ersten Quartal in die roten Zahlen gerutscht, auch das zweite Jahresviertel sah nicht besser aus. Nun rechne das Unternehmen auch im dritten Quartal mit einem negativen bereinigten Ebit (Ergebnis vor Zinsen und Steuern), wie Siemens Gamesa am Mittwoch ebenfalls mitteilte. Zur Begründung führte die Siemens-Tochter hohe Projektkosten und die Auswirkungen der Corona-Pandemie an.

Im letzten Jahresviertel soll das Ergebnis zwar wieder positiv sein. Doch dies dürfte nicht ausreichen, um die negative Entwicklung für das gesamte Geschäftsjahr auszugleichen, hieß es weiter.

Andreas Nauen soll nun das Ruder wieder herumreißen. JPMorgan-Analysst Akash Gupta bezeichnet die Nachricht als positiv. Nauen sei ein erfahrener Manager. Zugleich aber verwies er darauf, dass der Konzern auch eine weitere Gewinnwarnung veröffentlicht und nun den 27. August für seinen Kapitalmarkttag 2020 festgelegt habe.

mg mit Material von dpa