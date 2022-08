Der zuletzt wegen der Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 im Rampenlicht stehende Energietechnikkonzern Siemens Energy kämpft mit Verlusten. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 habe der Konzern einen Verlust nach Steuern von 533 Millionen Euro eingefahren, teilte das Unternehmen am Montag mit. Im Vorjahreszeitraum stand ein Fehlbetrag von 307 Millionen Euro in den Büchern. Ursache waren erneut Einbußen bei der spanischen Windenergietochter Siemens Gamesa, aber auch Belastungen aus der Restrukturierung der Geschäfte in Russland. Der Konzern hatte nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sein Russland-Geschäft auf den Prüfstand gestellt.