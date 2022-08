Der Energiekonzern Shell will kein Geld aus der geplanten Umlage zur Rettung systemrelevanter Gasimporteure einfordern. Die Mehrkosten für den Gaseinkauf übernimmt das Unternehmen erst einmal selbst. Wie Shell Deutschland am Sonntag in Hamburg mitteilte, registrierte sich das Unternehmen gar nicht erst für entsprechende Zahlungen und wird folglich auch darauf verzichten, diese in Anspruch zu nehmen. Der Ölkonzern fährt wegen der hohen Energiepreise Rekordgewinne ein.