Die sprudelnden Gewinne von "Big Oil" waren einer der großen Aufreger der Energiekrise. Während Verbraucher unter hohen Preisen fürs Heizen oder Tanken ächzten, verdienten Shell, BP, Exxon Mobil, Chevron und Total wegen der kräftig gestiegenen Öl- und Gaspreise im vergangenen Jahr besser denn je. Ebenfalls für Empörung sorgt, dass die Ölkonzerne über Aktienrückkäufe und Dividenden enorme Summen an ihre Investoren verteilen, anstatt mehr in erneuerbare Energien zu investieren. Der Preisschock durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine machte Rohöl im Frühjahr vergangenen Jahres so teuer wie seit über zehn Jahren nicht.