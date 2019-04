Platz 1: Vestas



Die Dänen sind wieder das Maß der Dinge in der Windkraftindustrie, die sie seit den 80er Jahren anführen. Mit starkem Auftragseingang durchbrach Vestas die 10-Gigawatt-Grenze. Das Unternehmen, das auch in Deutschland entwickelt und produziert, schob sich sogar auf dem US-Markt an Platzhirsch GE vorbei.



Zubau 2018: 10,85 Gigawatt



Quellen: Bloomberg New Energy Finance, World Forum Offshore Wind, Firmenangaben