Daher kämpfen Geschäftsführer und seine Kollegen dafür, in der Abschaltreihenfolge an hinterer Stelle zu stehen . Über die Branchenverbände lobbyiert das Unternehmen bei der Politik, der Bundesnetzagentur und den jeweiligen Versorgern und Netzbetreibern dafür, die wirtschaftlichen Folgen der Industrie im Ernstfall zu berücksichtigen. Dazu hat sich das Unternehmen sogar mit Wettbewerbern zusammengerauft, wie Cebulla erzählt. Denn die Branche ist überschaubar – und war bis vor wenigen Wochen kaum in der Öffentlichkeit bekannt. Die Lobbyarbeit scheint zu wirken. Jetzt ist die Industrie sogar Thema in Talkshows in Berlin, erzählt Cebulla stolz. "Man nimmt uns wahr."