Zuschlag von US-Regierung RWE will Windräder im Golf von Mexiko bauen

RWE baut mit dem Kauf sein Portfolio für die Entwicklung von Offshore-Windparks in den USA auf insgesamt rund 5,9 Gigawatt aus. 2022 hatte sich der Konzern Flächen in der New Yorker Bucht und vor der kalifornischen Küste gesichert. Das Projekt im Golf von Mexiko soll in Abhängigkeit von erteilten Genehmigungen bis Mitte der 2030er Jahre in Betrieb gehen.