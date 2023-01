Wie entsteht Wasserstoff? Wasserstoff (H2 in Gasform) ist das häufigste Element in unserem Universum und hat bezogen auf die Masse eine hohe Energiedichte – 1 KG enthält etwa so viel Energie wie 3 KG Benzin. H2 ist leichter als Luft, farb- und geruchlos, verbrennt emissions- und rückstandsfrei. Wasserstoff existiert auf der Erde nicht in Reinform, sondern nur in Verbindungen. Um H2 zu gewinnen, muss Wasser (H2O) durch den Einsatz von Energie (Elektrolyse) in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt werden. Die dafür eingesetzte elektrische Energie wird dabei in chemische Energie umgewandelt und in Wasserstoff gespeichert. Wasserstoff ist also ein Energieträger und keine Energiequelle.

Kommt bei der Elektrolyse Ökostrom zum Einsatz, spricht man von "grünem" Wasserstoff; wird fossiles Erdgas eingesetzt, entsteht mittels Dampfreformierung so genannter "grauer" Wasserstoff, bei dessen Produktion viel CO2 frei wird. Grauer Wasserstoff ist nicht klimaneutral. "Blauer" Wasserstoff ist grauer Wasserstoff, bei dessen Produktion das CO2 abgeschieden und zum Teil im Erdboden gespeichert wird (CCS, Carbon Capture and Storage) – aber eben nur zum Teil. Von "türkisem" Wasserstoff wiederum spricht man, wenn er über die thermische Spaltung von Methan (Methanpyrolyse) hergestellt wird. Statt CO2 entsteht fester Kohlenstoff. Kritiker bewerten unter Verweis auf wissenschaftliche Forschung blauen und türkisen Wasserstoff nicht als klimaneutral.

Zur Speicherung und den Transport von Wasserstoffenergie muss H2 wieder gebunden werden, meist mit CO2 oder Stickstoff (N2). Nachteil: Jeder Umwandlungsprozess kostet wieder Energie.

Wo ist der Einsatz von Wasserstoff sinnvoll? Da, wo Elektrifizierung unwirtschaftlich oder prozesstechnisch nur schwer möglich ist, sagen Experten. Sie haben vor allem die Industrie (Kunststoffproduktion, Stahlerzeugung) Teile des Schwerlastverkehrs (Brennstoffzelle, synthetische Kraftstoffe) und des Wärmemarktes (Industriewärme durch Verbrennen von Wasserstoff) als prädestinierte Verbraucher von grünem Wasserstoff ausgemacht, wo bislang vor allem fossile Energieträger zum Einsatz kommen.

Wie teuer ist die Herstellung von grünem Wasserstoff? Die genauen Kosten sind noch unklar, viele Wasserstofftechnologien noch nicht marktreif und die Erzeugung von grünem Wasserstoff bislang teuer. Fossile Energieträger waren lange Zeit günstiger, doch ihr Kostenvorteil schwindet mit der aktuellen Preisexplosion. Klar ist: Grüner Wasserstoff wird umso günstiger, je günstiger sich Ökostrom erzeugen lässt und je effizienter die Wasser-Elektrolyse wird. Weitere Antworten auf die häufigsten Fragen finden sich unter anderem hier und hier .

