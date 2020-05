Der Energiekonzern RWE Börsen-Chart zeigen ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. So stieg das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im ersten Quartal auf 1,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. Das ist ein Plus von 19 Prozent gegenüber dem Pro forma Wert des Vorjahres.

RWE berichtete dabei erstmals nach dem Verkauf der Tochter Innogy in seiner neuen Struktur. Den stärksten Ergebnisbeitrag lieferte dabei das Windenergiegeschäft auf See, das von einem erhöhtem Windaufkommen profitierte. Unter dem Strich verdiente RWE bereinigt 603 Millionen Euro. Den Ausblick für 2020 bekräftigte das Unternehmen ebenso wie die Dividendenprognose.

Lesen Sie auch: Wie man ein globales Energiegeschäft von zu Hause aus führt

RWE hat im vergangenen Jahr seine Tochter Innogy Börsen-Chart zeigen im Rahmen einer großangelegten Transaktion an den Konkurrenten Eon Börsen-Chart zeigen verkauft und wandelt sich zum reinen Stromproduzenten mit Fokus auf regenerative Energien. Dabei erhielt RWE die erneuerbaren Energien von Eon, das sich künftig auf Netze und Vertrieb konzentriert. Eon wird zudem noch das Ökostromgeschäft von Innogy an RWE übertragen.

mg/dpa-afx