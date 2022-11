Nach Uniper auch noch Tennet? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (53, Grüne) hat sich für eine Beteiligung am niederländischen Stromnetz-Betreiber Tennet ausgesprochen. Es sei politisch attraktiv, diesen Weg zu prüfen, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Berlin. Zu den laufenden Gesprächen könne er sich aber noch nicht äußern. Ein Tochterunternehmen des niederländischen Konzerns Tennet ist einer der Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland und hat eine wichtige Rolle beim Ausbau der Stromnetze im Zuge der Energiewende.