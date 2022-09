Exporterwartungen sinken weiter

In den Chefetagen der Firmen ist die Stimmung derzeit so schlecht wie seit den Anfängen der Corona-Pandemie nicht mehr. Die Energiekrise drückt das Barometer für die deutsche Konjunktur, den Ifo-Geschäftsklimaindex, im September auf den tiefsten Stand seit Mai 2020. "Die deutsche Wirtschaft rutscht in eine Rezession", hatte Ifo-Präsident Clemens Fuest (54) dazu erklärt.

Die Exporterwartungen der deutschen Wirtschaft sind laut Ifo-Institut auf den niedrigsten Wert seit Mai 2020 gefallen. Der Index sank im September auf minus 6,0 Punkte, nach minus 2,8 Punkten im August. Auch mittelfristig sei aufgrund der Kühlungden Weltkonjunktur kaum eine größere Dynamik zu erwarten.