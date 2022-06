Der in den USA ansässige Investor EIG Global Energy Partners führt Insidern zufolge mit dem spanischen Energiekonzern Repsol Gespräche über einen Erwerb der Sparte für die Öl- und Gasförderung sowie die Produktion. EIG sei an einem Anteil von bis zu 25 Prozent interessiert, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.