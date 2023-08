Nach den Planungen des Bundes sollen vor Rügen zwei schwimmende LNG-Terminals mit einer Jahreskapazität von zehn Milliarden Kubikmeter Gas stationiert werden. Ziel ist es, dass das Terminal für die Versorgung Anfang 2024 zur Verfügung steht.

ReGas klagt gegen Gemeinde Rügen

Der Streit um das an Rügens Küste geplante Terminal beschäftigt am Donnerstag auch das Landgericht München 1. Verhandelt wird eine Klage von ReGas, das sich gegen Aussagen eines Vertreters der Rügener Gemeinde Binz wehrt. Der von der Gemeinde beauftragte Rechtsanwalt Reiner Geulen hatte im Juli in einer Pressemitteilung Zweifel an der Zuverlässigkeit des Unternehmens gesät, das das Terminal betreiben soll.