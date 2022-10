Die Gründe liegen auf der Hand. Zum einen ist da die Batterie, die üblicherweise ihren kompletten Lebenszyklus in einem Elektroauto verbringt. Erst nach rund zehn bis 15 Jahre kann sie recycelt werden. Zellen, die heute verbaut werden, kommen also großteils erst in den 2030er Jahren zurück. Häufig werden die Batterien aber auch zur Wiederverwendung weiterverkauft, landen also gar nicht erst bei den Recyclern. Zum anderen ist da der Ausschuss aus der Batteriezellenproduktion. Steigt die Qualität der Gigafabriken, wird sein Anteil schwinden.

Recyclingkapazitäten wachsen sprunghaft

Zeitgleich wächst die Zahl an Produktionsanlagen für das Batterierecycling rasant. Bis 2025 wird sich die Kapazität in Europa laut der Marktforschungs- und Beratungsfirma Circular Energy Storage im Vergleich zu 2021 bereits verzehnfachen. Gab es im Vorjahr noch mehr Batterieschrott als Verarbeitungskapazität, kommt es aktuell bereits zur Trendwende. Die Kapazität wird in diesem Jahr erstmals die Menge an verfügbaren Recycling-Material überschreiten.