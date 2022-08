Während Schwedt noch an Russlands Öl hängt, ist man in Leuna schon einen Schritt weiter. Die Umstellung der Anlagen der Total-Raffinerie ist voll im Gange, ihren Bezug von russischem Öl konnte die Raffinerie daher deutlich reduzieren. "Wir haben schon im April mit der Umstellung begonnen und stehen heute bei etwa 50 Prozent nichtrussischem Öl", sagte der Geschäftsführer der Total Energies Raffinerie Mitteldeutschland GmbH (Spergau/Leuna), Thomas Behrends, der in Halle erscheinenden "Mitteldeutschen Zeitung". Das Öl komme teils aus der Nordsee und auch aus dem Persischen Golf über den Danziger Hafen. Ziel sei es, bis Jahresende komplett ohne russische Rohöle auszukommen.