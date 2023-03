Der deutsche PNE-Konzern wolle sich künftig rein auf sein Geschäft in Europa konzentrieren. Der Prozess werde von der Investmentbank Nomura Greentech begleitet. Nomura lehnte eine Stellungnahme ab. Die US-Bank und PNE-Großaktionär Morgan Stanley hatte in der Vergangenheit einen Verkauf an PNE geprüft, das Vorhaben PNE zufolge aber im Januar aufgegeben.

RWE und Siemens Gamesa stärken US-Geschäft

Mit dem "Inflation Reduction Act" (IRA) sollen Investitionen in grüne Technologien in den USA gefördert werden. Der Versorger RWE hatte bereits im vergangenen Jahr mit der 6,8 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Erneuerbaren Geschäftes von Con Edison seine US-Marktposition verstärkt. Auch Siemens Gamesa hatte erklärt, den Bau einer weiteren Produktionsstätte in den USA zu prüfen und zuletzt stillgelegte Werke wieder in Betrieb nehmen zu wollen. Siemens Gamesa erhofft sich vom IRA zusätzliche Aufträge für On- und Offshore-Anlagen.