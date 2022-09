Sicherung der Energieversorgung Bund stellt Rosneft Deutschland unter Treuhandverwaltung

Hintergrund ist das Öl-Embargo gegen Russland wegen des Ukraine-Krieges, das am 1. Januar 2023 greift. Der russische Betreiber Rosneft hat nach früheren Angaben des Wirtschaftsministeriums wenig Interesse an einer Abkehr von russischem Öl. Rosneft Deutschland vereine insgesamt rund 12 Prozent der deutschen Erdölverarbeitungskapazität auf sich und sei damit eines der größten erdölverarbeitenden Unternehmen in Deutschland, so das Ministerium.