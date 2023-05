Der polnische Mineralölkonzern PKN ("Polski Koncern Naftowy") Orlen will bis zum Jahr 2029 das erste Mini-Atomkraftwerk in Polen bauen. Derzeit würden sechs mögliche Standorte auf ihre Eignung geprüft, heißt es in einer am Montag verbreiteten Presseinformation des Unternehmens. Orlen setzt dabei auf Atomkraftwerke (AKW) im Kleinformat, die sogenannten SMR ("Small Modular Reactor" – also kleine modulare Reaktoren), die deutlich kleiner sind als herkömmliche AKW. In Polen sollen SMR vom Typ BWRX-300 des amerikanischen Herstellers GE Hitachi entstehen.