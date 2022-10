Während die Weltwirtschaft vor "sehr schwierigen sechs Monaten" stehe, so Jadaan, seien die Aussichten für die Ölproduzenten am Golf "sehr gut" und würden auch in den nächsten sechs Jahren so bleiben. "In der Region investieren wir nicht nur in konventionelle Energie, sondern auch in Initiativen zum Klimawandel", fügte er hinzu.

Investitionen in Wasserstoff, E-Fuels und C02-Speicher

Der Aramco-Nachhaltigkeitsfonds strebt Investitionen auf globaler Ebene an und konzentriert sich zunächst auf Bereiche wie Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, Treibhausgasemissionen sowie Wasserstoff, Ammoniak und synthetische Kraftstoffe.