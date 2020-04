30





Die Ölpreise haben am Dienstagmorgen nur leicht zugelegt - trotz einer beispiellosen Drosselung der weltweiten Ölproduktion. Nachdem sich führende Förderländer auf eine Kürzung der Fördermenge geeinigt hatten, waren die Ölpreise zwischenzeitlich stark geschwankt. Ungeachtet der Einigung im Preiskrieg hält die Nachfrageschwäche aufgrund der Corona-Pandemie weiter an.

Die Preise bewegten sich daher am Morgen wieder ungefähr auf dem Niveau vom Wochenstart. Gestützt wurden sie am Morgen durch chinesische Handelsdaten, die für März nicht so schwach wie von einigen Analysten befürchtet ausgefallen waren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Morgen mit 31,93 US-Dollar lediglich 19 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI für Mai stieg um 17 Cent auf 22,58 Dollar.

Ein Barrel Brent-Öl bei rund 32 Dollar

Mit einer beispiellosen Drosselung der Ölproduktion stemmen sich wichtige Förderländer gegen einen weiteren Preisverfall beim Rohöl. Die Mitglieder des Ölkartells Opec sowie weitere Partner wie Russland werden im Mai und Juni insgesamt täglich 9,7 Millionen Barrel weniger fördern. Auch danach soll die Förderung an die wegen der Corona-Krise eingebrochene Nachfrage angepasst werden.

Trotz der Kürzungen erwarteten Marktbeobachter keine nachhaltige Erholung der Ölpreise. "Die Opec+ Vereinbarung wird die starke Zunahme der Rohöl-Lagerbestände in den nächsten Monaten nicht verhindern, auch die Ölpreise werden vermutlich auf kurze Sicht unter Druck bleiben", hieß es von Martijn Rats, Ölexperte der US-Bank Morgan Stanley. Der Einbruch der Nachfrage infolge der Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus könnte laut Schätzungen bis zu 35 Millionen Barrel am Tag betragen.

Am Freitag hatte Mexikos Präsident López Obrador einen überraschenden Deal mit US-Präsident Donald Trump verkündet. Demzufolge sei das Nicht-Opec-Mitglied USA bereit, ihre Fördermenge um zusätzliche 250.000 Barrel zu reduzieren und damit mehr als die Hälfte der Förderkürzung übernehmen werde, die Mexiko eigentlich tragen sollte. Das wiederum gefiel zunächst Saudi-Arabien als eines der größten Opec-Förderländer nicht, zumal bisher völlig unklar ist, wie die nachbarschaftliche Hilfe umgesetzt werden soll. Am Sonntagabend setzte sich Mexiko aber dann durch und Saudi-Arabien ließ sich auf den Deal ein.

Putin und Trump begrüßen die Einigung

Russlands Präsident Wladimir Putin telefonierte dazu am Sonntag mit seinem US-Kollegen Donald Trump, wie der Kreml mitteilte. Russland, die USA und Saudi-Arabien unterstützen demnach die Einigung. Mit der Drosselung könnten "die globalen Märkte stabilisiert und die Nachhaltigkeit der Weltwirtschaft insgesamt gewährleistet" werden. Die Gespräche darüber sollten fortgesetzt werden, hieß es. Putin sprach auch mit Saudi-Arabiens König Salman.

Trump schrieb auf Twitter ebenfalls, er habe sowohl mit Putin als auch mit König Salman telefoniert. Er danke und gratuliere den beiden. Es handele sich um einen "großartigen Deal für alle". Die Einigung werde auch Hunderttausende Jobs in der Energiebranche der USA sichern.

Der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard schrieb auf Twitter: "Sehr gute Arbeit, Rocío Nahle, die Interessen Mexikos zu verteidigen und zugleich das Abkommen zu ermöglichen, um den Fall der Ölpreise zu stoppen. Die von Präsident López Obrador entwickelte Strategie hat funktioniert." Experten in Mexiko sprechen allerdings von einem Risikospiel, weil man nicht wisse, was US-Präsident Trump im Gegenzug fordern werde und wann.

Die Corona-Krise mit dem folgenden Einbruch der Nachfrage nach Öl hatte den Ölpreis in den Keller stürzen lassen. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen lag am 19. Februar noch bei fast 60 US-Dollar - am 1. April kostete das Fass dann bloß noch rund 25 Dollar.