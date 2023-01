Warum ist der Ölpreis zuletzt dennoch gesunken?

Die Ölpreise sind trotz der Ölsanktionen in den vergangenen Wochen gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zum Ende des Jahres 2022 82,02 US-Dollar. Das waren 20 Dollar weniger als noch im August. Marktbeobachter verwiesen auf ein vergleichsweise geringes Handelsvolumen am Ölmarkt kurz vor dem Jahresende und eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten. Zudem bremst der Anstieg der Corona-Infektionen in China den Optimismus für eine bessere konjunkturelle Entwicklung und einer damit verbundenen stärkeren Nachfrage nach Rohöl, hieß es von Marktbeobachtern. Auch der Preisdeckel der EU- und G7-Staaten löste Unsicherheiten auf dem Markt aus in Bezug auf die künftige Ölnachfrage.