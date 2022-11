Hilfe dürfte Wladimir Putin (70) dabei von seinem neuen Verbündeten Iran bekommen, der Erfahrung damit hat, Strafmaßnahmen etwa mit Öltransporten auf hoher See unter dem Radar zu umgehen. Und fraglich bleibt auch, ob sich die großen Abnehmer Indien und China die Preise vom Westen vorschreiben lassen. US-Finanzministerin Janet Yellen (76) sagte kürzlich, Indien könne weiterhin so viel russisches Öl kaufen, wie es wolle, auch zu Preisen über dem Preisdeckel – solange das Land sich von westlichen Versicherungs-, Finanz- und Seedienstleistungen fernhält. So oder so: Russland werde es sehr schwer haben, wenn die EU kein russisches Öl mehr kauft, sagte Yellen. "Sie werden auf der Suche nach Käufern sein. Und viele Käufer sind auf westliche Dienstleistungen angewiesen." Es gibt also Gründe genug anzunehmen, dass das Angebot sinkt und der Preis für Rohöl in den kommenden Wochen kurzfristig in die Höhe schießen könnte.

Dieselkrise in Europa steht bevor

Spätestens im neuen Jahr dürften dann auch die Dieselpreise ordentlich zulegen. Denn am 5. Februar greifen die nächsten Sanktionen: das Embargo der EU für russische Ölprodukte. Das betrifft etwa Importe von Heizöl und Diesel. Nach Einschätzung von Experten steht Europa dann ein Schock bei der Versorgung mit Diesel bevor.

Russland ist immer noch Europas größter Diesellieferant. Daran hat sich auch neun Monate nach Beginn des Kriegs nichts geändert. Von Februar an dürfte Europa mehr Diesel aus dem Nahen Osten und Indien, die zweit- und drittgrößten Diesellieferanten Europas, beziehen. Das ist aber mit enormen finanziellen Kosten verbunden, so Benedict George, Dieselexperte beim Preisberichterstatter Argus Media kürzlich in einer Analyse . "Jedes zusätzliche Barrel, das Europa kauft, muss von asiatischen Käufern zu immer höheren Kosten gewonnen werden."