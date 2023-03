Rosneft hatte in der vergangenen Woche einen deutlichen Rückgang des Jahresgewinns gemeldet. So fiel der Gewinn im Jahresvergleich um fast 8 Prozent auf 813 Milliarden Rubel (umgerechnet 9,8 Milliarden Euro). Allerdings traten das europäische Ölembargo sowie eine Preisbegrenzung für russisches Öl erst zum Jahresende in Kraft. Das Unternehmen hatte den Rückgang vor allem auf "nicht-monetäre Faktoren" zurückgeführt und kündigte zudem an, dennoch eine Dividende zu zahlen. 2021 hatte Rosneft einen Rekordgewinn von 883 Milliarden Rubel erzielt.