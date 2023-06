Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (53, Grüne) sagte nach seinem Treffen mit Woidke in Potsdam, es sei jetzt die Aufgabe, die Zukunft der PCK mit den Eigentümerstrukturen sicher aufzustellen. Das Ministerium rede mit all denjenigen, die Interesse hätten, an der Zukunftsperspektive mitzuwirken. Zwei deutsche Tochterfirmen des russischen Ölkonzerns Rosneft – Mehrheitseigner bei PCK – stehen unter Treuhandverwaltung des Bundes. Seit Längerem sind mögliche Eigentümerwechsel im Gespräch. Auch Shell Deutschland und Eni Deutschland sind an der Raffinerie beteiligt.

Die Bundesregierung bekommt auch mehr Möglichkeiten bei Unternehmen in Treuhandverwaltung. Im Kern geht es darum, dass Anteile von Unternehmen, die unter Treuhandverwaltung stehen, leichter veräußert werden können. Dies zielt auf die Raffinerie in Schwedt.