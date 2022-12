Eine weitere Praxis, wie Russland die Sanktionen umgehen dürfte, sind Verschleierungstechniken. Erst kürzlich haben Recherchen der Financial Times gezeigt, wie ein russischer Öltanker bereits vor dem Inkrafttreten des Ölembargos versuchte, seine Herkunft zu verstecken. Dabei sendete er über seinen Transponder – ein Sicherheitsgerät, das ständig die Position eines Schiffes verschickt – falsche Positionen. Die Signale gaben an, dass der Tanker in griechischen Gewässern im Kreis fuhr. Tatsächlich hielt er sich aber einmal in Malta und einmal in Zypern auf.

Zuvor waren bereits Fälle bekannt geworden, bei denen das Öl auf See von einem Schiff auf ein anderes verladen wird, um die Herkunft zu verschleiern. An Bord vermischt es sich mit der Ladung aus anderen Herkunftsländern, sodass am Ende nicht klar ist, woher die Tankerfracht eigentlich stammt.