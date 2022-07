Russland will Insidern zufolge seine Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 am Donnerstag nach einer Wartungsunterbrechung wieder aufnehmen – wenn auch in reduziertem Umfang. Die Pipeline solle ihren Dienst wieder beginnen, werde dies aber nicht in voller Auslastung tun, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Der deutsche Leitindex Dax legte daraufhin kräftig zu. Gazprom und die Betreiber der Pipeline wollten sich zunächst nicht äußern.