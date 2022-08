Sinkende Pegelstände wurden auch weiter rheinabwärts aus Nordrhein-Westfalen gemeldet. In Köln betrug der Pegelstand am Sonntagmittag (13 Uhr) 74 Zentimeter - sechs Zentimeter weniger als am Samstagmittag. In Düsseldorf sank der Pegelstand bis Sonntagmittag auf 36 Zentimeter und damit um sieben Zentimeter binnen 24 Stunden.

Der Pegelstand zeigt nicht die tatsächliche Wassertiefe an, sondern die Differenz zwischen Wasseroberfläche und sogenanntem Pegelnullpunkt. Der liegt nicht am tiefsten Punkt der Flusssohle. Aktuelle Werte der WSV zur Fahrrinnentiefe bei Kaub für Sonntag lagen nicht vor. Am Freitag hatte die bei 1,54 Metern gelegen bei einem Pegelstand von seinerzeit 42 Zentimetern. Geringer war die Rinnentiefe an keinem anderen Abschnitt des Mittel- und Niederrheins.