MTU-Chef Reiner Winkler (42) verlässt zum Jahresende den Münchner Triebwerksbauer. Nach mehr als zwanzig Jahren in der Geschäftsführung und im Vorstand sehe er nun seine Zeit gekommen, die Aufgaben weiterzureichen, erklärte Winkler am Mittwoch. "Die erwartete neue Wachstumsphase des Unternehmens und die sehr gute Nachfolgeregelung an der Spitze des Aufsichtsrats und des Vorstands lassen den Zeitpunkt für meine Entscheidung als sehr geeignet erscheinen." Die Amtszeit des 60-Jährigen hätte am 30. September 2024 geendet.