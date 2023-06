Solarzellenhersteller Meyer Burger "In den USA rollt man uns den roten Teppich aus"

Produktion in Sachsen-Anhalt

Das 1953 gegründete Unternehmen mit einem Jahresumsatz von zuletzt knapp 150 Millionen Schweizer Franken (153,6 Millionen Euro) und rund 1000 Mitarbeitern entwickelt die Solarzellen und -module in der Schweiz und fertigt sie bislang in Deutschland. In Thalheim in Sachsen-Anhalt beschäftigt das Unternehmen rund 350 Mitarbeiter. Die Produktionskapazität dort soll eigentlich von aktuell 1,4 Gigawatt pro Jahr auf rund 15 Gigawatt bis 2027 steigen, wie das ZDF-Portal berichtete.

Doch den Ausbau in Deutschland stellt das Unternehmen nun infrage und prüft den Ausbau der Kapazitäten in den USA. Der Grund sind die massiven Subventionen über den IRA. Denn die Fördergelder erhält nur, wer seine Produkte auch vor Ort herstellt. "Für ein Gigawatt Solarzellen und Solarmodule in den USA erhält man pro Jahr 110 Millionen Dollar – bis zum Jahr 2029", erklärt der Vorstandschef von Meyer Burger, Gunter Erfurt, gegenüber ZDFheute.