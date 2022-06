Der Energiekonzern RWE hat Großbritannien vor der Einführung einer Zufallsgewinnsteuer gewarnt. Die Branche könne in diesem Fall Investitionspläne überdenken, sagte Konzernschef Markus Krebber (49) der Zeitung "Financial Times" am Sonntag. "Wenn sich das Umfeld ändert – und dazu gehören natürlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen und politischen Entscheidungen - würde jeder nochmal darüber nachdenken", erklärte er.