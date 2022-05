Gas aus Russland RWE-Chef warnt vor "Konsequenzen, die mögen wir uns alle nicht vorstellen"

Der Energieboss Markus Krebber will am Liefervertrag mit Russland festhalten, solange die Politik es wünscht. Er verlangt besseren Zugang zu Offshore-Energie und will sich nicht von "sogenannten Aktivisten" kritisieren lassen.