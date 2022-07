In Wilhelmshaven und Brunsbüttel Habeck geht von Start der LNG-Terminals zum Jahreswechsel aus

Die ersten beiden provisorischen LNG-Terminals sollen zum Jahreswechsel in Wilhelmshaven und Brunsbüttel in Kraft gesetzt werden. Damit will der Wirtschaftsminister Robert Habeck die Versorgung mit nicht-russischem Gas vorantreiben.