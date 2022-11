Schwimmendes Terminal Erstes LNG-Spezialschiff erreicht Deutschland

Erstmals hat ein Spezialschiff für Flüssigerdgas (LNG) einen deutschen Hafen angelaufen: Die "Neptune" erreichte am Mittwoch den Fährhafen von Sassnitz auf der Insel Rügen; von dort soll die sogenannte Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) in den Industriehafen von Lubmin überführt werden. Die FSRU nimmt Flüssigerdgas von Tankern auf und macht es an Bord wieder gasförmig. Anschließend wird das Gas ins Versorgungsnetz eingespeist und über Pipelines weiterverteilt.