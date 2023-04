"LME-Lagerscheine waren früher der Goldstandard für Lagerscheine auf der ganzen Welt, die nahezu als Bargeldäquivalent behandelt wurden", schrieb John MacNamara, CEO vom Beratungshaus Carshalton Commodities und erfahrener Banker für Rohstoffhandelsfinanzierung, auf LinkedIn. "Bei der LME ist etwas gewaltig schief gelaufen."

Die Skandalserie der LME

Die 146 Jahre alte Börse, eine Tochterfirma der Hong Konger Börse, ist der weltweit wichtigste Terminmarkt für Basismetalle. Und sie gilt in der Branche schon lange als Drama-Queen. Zuletzt stand LME-Chef Matthew Chamberlain (41) massiv in der Kritik, weil er im vergangenen Jahr infolge der Preisexplosion aufgrund des Ukraine-Kriegs den Nickelhandel aussetzte und kurzerhand Geschäfte in Milliardenhöhe stornierte . "Weil der Preis irgendwann nichts mehr mit der Realität zu tun hatte", rechtfertigte Chamberlain damals die Entscheidung gegenüber dem manager magazin . Inzwischen zog der Schritt behördliche Untersuchungen sowie Klagen von Investoren und Hedgefonds nach sich, die sich um hohe Gewinne gebracht fühlen. Eine ungünstige Zeit also für einen neuen Skandal, auch wenn nur 0,14 Prozent der Nickelbestände der LME betroffen sind.