Langfristig will Chernyshov den Öl- und Gaskonzern dann stärker in das europäische Energiesystem integrieren. Auch Kooperationen zwischen ukrainischen Energieversorgern und europäischen Unternehmen strebt er an. "Die Ukraine hat die drittgrößten Gasreserven Europas", wirbt er und hofft auf westliche Unterstützung in Form von Darlehen, Versicherungen und staatlichen Garantien.

Für ihn steht fest: Die Strategie Russlands, die Ukraine zur Kapitulation zu zwingen, wird nicht aufgehen. Sie stärke lediglich die Entschlossenheit der Ukrainer, diesen Krieg zu gewinnen, sagt Oleksiy Chernyshov, der CEO im Krieg. "Wir sind unverwüstlich und werden nicht nur auf dem Schlachtfeld siegen, sondern auch ein neues und verbessertes Energiesystem in einer freien Ukraine aufbauen."