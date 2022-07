Die Nervosität über die weitere Gasversorgung in Deutschland steigt: Wie geplant begann am Montag die jährliche Wartung der Nord Stream 1-Pipeline durch die Ostsee, bei der der Gasfluss üblicherweise für zehn Tage unterbrochen wird. Regierungen, Märkte und Unternehmen sind aber besorgt, dass Russland die Abschaltung aus politischen Motiven wegen des Krieges in der Ukraine über den 21. Juli hinaus verlängern könnte. Was nach diesem Datum passiere, könne derzeit niemand wissen, sagte der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller (51), im Reuters-TV-Interview. "In zehn Tagen ungefähr wissen wir, ob Gas weiterhin fließen wird."