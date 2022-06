Habeck: Noch können die Mengen ausgeglichen werden

Auch nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (52) will Russland mit den Lieferkürzungen Unruhe stiften. "Die Begründung der russischen Seite ist schlicht vorgeschoben. Es ist offenkundig die Strategie, zu verunsichern und die Preise hochzutreiben", hatte der Grünen-Politiker gesagt. Aktuell könnten die Mengen am Markt beschafft werden, wenn auch zu hohen Preisen. Es werde noch eingespeichert: "Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet." Die Gasspeicher in Deutschland waren zuletzt zu rund 56 Prozent gefüllt. Zugleich rief Habeck am Mittwoch erneut zum Energiesparen auf: "Es ist jetzt der Zeitpunkt, das zu tun. Jede Kilowattstunde hilft in dieser Situation."