Hall of Fame der deutschen Forschung IT-Expertin und Biotech-Pionier ziehen in die Ruhmeshalle ein

Claudia Eckert (63), Informatik-Professorin an der TU München und Direktorin des Fraunhofer-Instituts für Angewandte und Integrierte Sicherheit, und Detlev Riesner (81), Emeritus für Biophysik und Mit-Gründer des Biotech-Konzerns Qiagen, sind am Donnerstagabend in Frankfurt am Main in die Hall of Fame der deutschen Forschung berufen worden. Eckert gilt als eine der wichtigsten Forscherinnen zur Cyber-Security, Riesner als einer der erfolgreichsten Pioniere der deutschen Biotech-Branche.