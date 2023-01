Der Iran exportiert trotz Sanktionen der USA Öl in neuen Höchstmengen. Das geht aus von Reuters am Sonntag veröffentlichten Branchen-Daten hervor. Im vergangenen Dezember exportierte die Islamische Republik nach Angaben des Energieberatungsunternehmen SVB International durchschnittlich 1,14 Millionen Barrel (à 159 Liter) pro Tag, so viel wie in keinem anderen Monat des abgelaufenen Jahres. Auch im Januar zeichnet sich demnach ein neues Ausfuhr-Hoch ab.