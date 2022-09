Preise und Nachfrage nach Pellets auf Rekordhoch gestiegen - Preisvorteil gegenüber Heizöl auf Null geschrumpft

Von günstigen Einkaufspreisen kann auch längst keine Rede mehr sein. Die Inflation hat auch den Rohstoff Holz erfasst. Die Pellet-Preise sind im August um 86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Dies gab das Statistische Bundesamt am Donnerstag bekannt. Die Preise zogen damit mehr als zehnmal so stark an wie die Verbraucherpreise insgesamt.

Der Preis für Holzpellets lag im August bei rund 400 Euro pro Tonne, das entspricht umgerechnet einem Preis von 13,66 Cent je Kilowattstunde, wie das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) ermittelt hat. Das sei im August noch ein Vorteil von rund zehn Prozent gegenüber Öl und von 20 Prozent gegenüber Gas gewesen. Doch seitdem ist der Pelletpreis weiter gestiegen, und zwar schneller als der Ölpreis.