Die explodierenden Energiepreise drücken immer mehr deutsche Unternehmen an die Wand: Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials warnt vor Werksschließungen in Deutschland, falls die Energiepreise dauerhaft so hoch bleiben. "Wenn der Strompreis nachhaltig nicht runterkommt, dann ist es schon so, dass wir auch in Deutschland das eine oder andere Werk komplett vom Netz nehmen würden. Darauf haben wir uns vorbereitet", sagte Konzernchef Dominik von Achten (56) am Dienstag in Heidelberg.