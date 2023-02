Green Deal Industrial Plan Von der Leyens Antwort auf die milliardenschweren US-Subventionen

Mit Blick auf neue Windparks seien in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres endgültige Investitionsentscheidungen für lediglich zwölf Gigawatt getroffen worden, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme . Die EU muss im Zuge ihrer neuen Energie- und Klimaziele jährlich 30 Gigawatt an neuen Windparks bauen. Von derzeit 15 Gigawatt soll die installierte Leistung auf mehr als 100 Gigawatt im Jahr 2030 steigen. Doch abgesehen von einigen kleinen schwimmenden Windprojekten wurde 2022 keine einzige Investition in einen Offshore-Windpark in Europa getätigt.

Windkraftanlagen haben sich in zwei Jahren um 40 Prozent verteuert

Das Problem ist aus Sicht des Verbandes die hohe Inflation: Die steigenden Kosten für Rohstoffe habe die Preise für Windkraftanlagen in den vergangenen zwei Jahren um bis zu 40 Prozent in die Höhe getrieben. Doch damit würden die voraussichtlichen Einnahmen der Planer von Windparks nicht Schritt halten, behauptet Wind Europe. Auch würden Investoren durch wenig hilfreiche nationale Eingriffe in die Strommärkte abgeschreckt. Die EU müsse Europa wieder zu einem attraktiven Ort für Investitionen in erneuerbare Energien machen, fordert der Interessenverband.