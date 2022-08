Flugtaxi-Branche als erster Abnehmer?

Vor rund zehn Jahren war es beispielsweise Envia so ergangen. Die vermeintliche Wunderbatterie der Gründer Sujeet Kumar und Michael Sinkula, die den Autobauer General Motors als Investor angezogen hatte, entpuppte sich als Flop. Nach nur drei Ladezyklen nahm die Leistung der Prototypen stark ab. Envia wurde schließlich abgewickelt. Heute träumen Kumar und Sinkula mit ihrer Neugründung Zenlab erneut vom Super-Akku – und haben dafür beispielsweise das deutsche Flugtaxi-Start-up Lilium an der Angel .

Auch Theion kann sich den Einsatz seiner Batterien in Flugtaxis vorstellen. Dazu passt der Hauptinvestor des Unternehmens: Lukasz Gadowski hält mit seiner Holding Team Global bereits Anteile an den drei Flugtaxi-Start-ups Archer, Autoflight und Volocopter. Selbst trat er einst als Mitgründer von Delivery Hero in Erscheinung. Die Aufnahme von Theion in sein Portfolio bezeichnet er selbst als "äußerst synergethisch".